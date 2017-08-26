Норвежець зняв на відео удар блискавки в свій будинок
19:21, 26 серпня 2017Курйози
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Зазначимо, що реакція автора відео і його товариша була дуже стриманою.
Ілюстрація REUTERS
У норвезькій комуні Ерстад місцевий мешканець знімав на відео блискавки на вулиці біля свого будинку, коли одна із них вдарила по терасі, на якій він стояв, пише Корреспондент.net.
У кадр потрапив яскравий спалах, фоном чути сильний удар. Потім чоловік показує руйнування, які після себе залишила блискавка.
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Зазначимо, що реакція автора відео і його товариша була дуже стриманою. Один з них спокійним тоном запропонував зайти в будинок.
Відео за кілька днів набрало більше мільйона переглядів на YouTube.
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