Норвежець зняв на відео удар блискавки в свій будинок

У норвезькій комуні Ерстад місцевий мешканець знімав на відео блискавки на вулиці біля свого будинку, коли одна із них вдарила по терасі, на якій він стояв, пише Корреспондент.net.

У кадр потрапив яскравий спалах, фоном чути сильний удар. Потім чоловік показує руйнування, які після себе залишила блискавка.

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Зазначимо, що реакція автора відео і його товариша була дуже стриманою. Один з них спокійним тоном запропонував зайти в будинок.

Відео за кілька днів набрало більше мільйона переглядів на YouTube.