Пасажирів з надмірною вагою змусять платити двічі

Американська авіакомпанія United Airlines зобов`яже пасажирів з надмірною вагою купувати два авіаквитки, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Відповідно до нового розпорядження, у випадку, якщо літак заповнений, пасажир, який страждає на ожиріння, не буде допущений на рейс, і йому буде запропоновано летіти наступним літаком, сплативши вартість двох квитків. При цьому пасажир має право відмовитися від польоту на наступному рейсі; у такому разі йому буде відшкодована сума, яку він сплатив за авіаквиток.

За наявності вільних місць в літаку пасажир з надмірною вагою може розміститися відразу на двох кріслах і летіти без яких-небудь обмежень, підкреслюють в прес-службі авіакомпанії.

Подібні обмеження відносно пасажирів, які страждають на ожиріння, вводилися і в інших авіакомпаніях, зокрема в Continental, Delta, JetBlue і Southwest, відзначає AP.