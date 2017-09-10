"Спасибі Порошенку": Саакашвілі заявив, що скинув 17 кілограм після позбавлення громадянства
14:36, 10 вересня 2017Курйози
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Відповідаючи на питання, чи не збирається він оголошувати голодування у разі відмови на пункті пропуску "Краковець" в'їхати в Україну, Саакашвілі заявив, що він на дієті.
Саакашвілі заявив, що він на дієті / фото Єгор Фірсов
Через історію з припиненням українського громадянства колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі втратив вагу. Про це політик з Грузії заявив у прямому ефірі телеканалу NewsOne.
Відповідаючи на питання, чи не збирається він оголошувати голодування у разі відмови на пункті пропуску "Краковець" в'їхати в Україну, Саакашвілі заявив, що він на дієті.
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"Голодування точно не збираюся оголошувати. Спасибі Порошенку за позбавлення громадянства, я десь 17 кілограм втратив", – сказав він.
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