Гологруда активістка Femen закликала ураган "Ірма" змити Трампа в унітаз (фото)

У середу, 13 вересня, біля будівлі посольства США у Києві активістка Femen провела чергову акцію. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, активістка Femen закликала ураган "Ірма" змити в унітаз "жінкофоба і загрозу для всього людства - Дональда Трампа".

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Крім того, в організації кажуть, що вони закликають сили природи "очистити світ від червоної чуми патріархату".

"Сутенерська природа Трампа загрожує не тільки жінкам, але і жінкам всього світу поверненням до найбільш диких форм ксенофобії і жінконенависницва", - вважають у Femen.

Як повідомляв УНІАН, активістка Femen Аліса провела акцію на дорозі перед КПП Краківець, де очікували приїзду Саакашвілі.