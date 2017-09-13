Гологруда активістка Femen закликала ураган "Ірма" змити Трампа в унітаз (фото)
Femen знову організувала акцію у столиці, цього разу - проти Трампа.
У середу, 13 вересня, біля будівлі посольства США у Києві активістка Femen провела чергову акцію. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Так, активістка Femen закликала ураган "Ірма" змити в унітаз "жінкофоба і загрозу для всього людства - Дональда Трампа".
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Крім того, в організації кажуть, що вони закликають сили природи "очистити світ від червоної чуми патріархату".
"Сутенерська природа Трампа загрожує не тільки жінкам, але і жінкам всього світу поверненням до найбільш диких форм ксенофобії і жінконенависницва", - вважають у Femen.
Як повідомляв УНІАН, активістка Femen Аліса провела акцію на дорозі перед КПП Краківець, де очікували приїзду Саакашвілі.