Супернику Трампа по праймеріз довелося виправдовуватися через "лайк" порноролику в Twitter

У США сенатор від Республіканської партії від штату Техас Тед Круз опинився в центрі скандалу після того, як інтернет-користувачі помітили, що він поставив у Twitter "лайк" порноролику, пише ТСН.

Юзери побачили, що Тед Круз поставив "лайк" 2-хвилинному відео, яке було опубліковане в акаунті "Sexuall Posts" (Сексуальні пости). Новина про це стала швидко поширюватися в соціальних мережах та ЗМІ.

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Потім "лайк" був вилучений, а Теду Крузу довелося виправдовуватися. "Це був не я", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CNN, додавши, що це було простою помилкою.

За словами сенатора, "лайк" порноролику поставив співробітник, який веде його аккаунт в Twitter. Круз сказав, що цей співробітник був ідентифікований, але відмовився назвати його ім'я. "Я вас запевняю, він зараз почуває себе жахливо", - сказав сенатор.

Нагадаємо, Тед Круз був основним суперником мільярдера Дональда Трампа у боротьбі за посаду президента від республіканців. Він регулярно займав другі місця на республіканських праймеріз. Після поразки на праймеріз в штаті Індіана Круз заявив, що більше не буде боротися за номінацію.