Колишній суперник Трампа "після довгих молитов і боротьби з совістю" вирішив голосувати за мільярдера

"Після довгих місяців роздумів, молитов і боротьби з власною совістю, я вирішив, що в день виборів я буду голосувати за кандидата від республіканців Дональда Трампа", – написав Круз на своїй сторінці в Facebook, повідомляє ZN.ua.

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Сенатор пояснив, що прийняв таке рішення з двох причин. "По-перше, в минулому році я обіцяв підтримати кандидата від республіканців. І я стримаю своє слово. По-друге, незважаючи на істотні розбіжності, які у мене є з кандидатом від нашої партії, кандидатура Хілларі Клінтон є абсолютно неприйнятною", – зазначив Круз.

На його думку, США "перебувають у кризі", Хілларі Клінтон "явно не підходить на посаду президента", а її політика "завдасть шкоди мільйонам американців". У підсумку Круз закликав американців голосувати за Трампа, "якщо вони не хочуть бачити на посаді президента Хілларі Клінтон".

Нагадаємо, Круз, будучи головним конкурентом Трампа, відмовився від боротьби за можливість балотуватися на пост президента США від "республіканців".