"По таблетці в с**ку": під час обговорення обідів у їдальні Ради "радикал" запропонував купити журналістам пурген (відео)

Під час засідання комітету Ради нардепи обговорювали повідомлення ЗМІ про обіди в їдальні парламенту. Депутат від Радикальної партії Олег Купрієнко порадив "купити пурген для журналістів". Відео у своєму Twitter опублікувало Громадське.

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"Купити упаковку пургену, й кожному журналістові по таблетці в с**ку", - сказав він на засіданні комітету.

Купити пурген журналістам запропонував депутат від «Радикальної партії» Олег Купрієнко pic.twitter.com/6YdqiaXuXn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 20, 2017

Незабаром Купрієнко пояснив, з чим пов'язана така "ініціатива". "Я люблю журналістів, крім тих, які бігають за тобою в їдальню і заглядають тобі в рот, що ти там їси", — сказав він у коментарі InfoResist.

За його словами, слова про пурген стосуються тих журналістів, які фотографують, що їдять народні депутати.

Нардеп додав, що деякі журналісти "підглядають, публікують особисту переписку в інтернеті, порушуючи конституційне право на таємницю спілкування".

Раніше ЗМІ писали, що у відомій своєю дешевизною їдальні Верховної Ради до осінньої сесії ціни зросли майже в два рази.