"По таблетці в с**ку": під час обговорення обідів у їдальні Ради "радикал" запропонував купити журналістам пурген (відео)

19:43, 20 вересня 2017
Курйози
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Купрієнко пояснив свої слова: каже, вони стосуються не всіх журналістів.

Інформація ЗМІ про обідах в Раді не сподобалася Купрієнко / фото УНІАН

Під час засідання комітету Ради нардепи обговорювали повідомлення ЗМІ про обіди в їдальні парламенту. Депутат від Радикальної партії Олег Купрієнко порадив "купити пурген для журналістів". Відео у своєму Twitter опублікувало Громадське.

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"Купити упаковку пургену, й кожному журналістові по таблетці в с**ку", - сказав він на засіданні комітету.

Незабаром Купрієнко пояснив, з чим пов'язана така "ініціатива". "Я люблю журналістів, крім тих, які бігають за тобою в їдальню і заглядають тобі в рот, що ти там їси", — сказав він у коментарі InfoResist.

За його словами, слова про пурген стосуються тих журналістів, які фотографують, що їдять народні депутати.

Нардеп додав, що деякі журналісти "підглядають, публікують особисту переписку в інтернеті, порушуючи конституційне право на таємницю спілкування".

Раніше ЗМІ писали, що у відомій своєю дешевизною їдальні Верховної Ради до осінньої сесії ціни зросли майже в два рази.

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Теги: #обіди в їдальні Ради#Купрієнко про пурген для журналістів