У Києві поліцейський Василь пограбував канадського колегу, який приїхав навчати вітчизняних копів - ЗМІ

У Києві сталося кілька випадків, коли іноземців пограбували поліцейські. Про це пише видання «Страна. ua» з посиланням на власні джерела.

Зокрема, як пише видання, у травні цього року у столиці пограбували турка, який приїхав до української столиці на Євробачення. Видання пише, що туриста нібито зупинили пізно ввечері, коли той напідпитку повертався додому. Поліцейські перевірили документи, після чого у туриста ніби зникли гроші. Цю справу розслідують прокурори.

Крім цього, також стало відомо, що у квітні цього року, один із співробітників поліції на ім’я Василь пограбував іншого іноземця – канадця, який приїхав в Україну навчати українських копів. У матеріалах справах зазначається, що правоохоронці зупинили іноземця через надуману причину. Після чого, один з українських поліцейських запросив іноземця в автомобіль силовиків.

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«На задньому сидінні поруч з канадцем сів старший сержант Василь, який здійснив поверхневий огляд нічного мандрівника. Предметом інтересу українського правоохоронця стали кредитна карта і гроші, які він виявив у передній кишені джинсів канадського полісмена», - пише видання.

Згідно із інформацією видання, взявши 1700 гривень в свої руки, Василь покинув салон автомобіля і запросив вийти іноземця.

«Вже на свіжому повітрі патрульний повернув канадцеві кредитку і до сотні гривень», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, у одній з перукарень Одеси у черзі побились поліцейський та іноземець. Іноземець ненадовго вийшов та проґавив свою чергу. Повернувшись, він вкрай обурився, почав лаятись та погрожувати перукарці. За жінку заступився патрульний, але його опонента це ще дужче розлютило. Він кинувся до поліцейського з кулаками.