Британський урядовий кіт Ларрі зовсім розслабився: тепер на його територію вдерлася білка (фото)
До цього на територію Ларрі неодноразово зазіхав кіт голови МЗС Великобританії Палмерстон, до того ж і мишей головний британський кіт ловить не дуже старанно.
26 вересня 2017 року, коли до британського прем'єра Терези Мей завітав голова Ради ЄС Дональд Туск, журналісти помітили прямо навпроти вхідних дверей до урядової резиденції білку з горіхом.
Де в цей момент був головний мишолов країни Ларрі - невідомо.
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Зазначимо, що Ларрі живе в резиденції прем'єр-міністра з 2011 року. При цьому в Британії вже неодноразово висловлювалося невдоволення його "роботою". Він вже потрапляв у поле зору громадськості в березні 2017 року, коли відпустив спійману мишу на свободу.
До цього ж на територію головного кота країни неодноразово зазіхав кіт голови МЗС Великобританії Палмерстон, якого часто ставлять Ларрі за приклад як вправного мишолова.