У Києві зомбі атакували учасників п'ятикілометрового забігу (фоторепортаж)
22:54, 01 жовтня 2017Курйози
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У Києві відбувся забіг, учасникам якого довелося уникати атак зомбі.
Не всі з учасників забігу добігли до фінішу / Фото УНІАН
У Києві 30 вересня відбувся "Zombie Run". Це всесвітньо відомий забіг по 5-кілометровій трасі, що кишить зомбі.
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Бігун отримує пояс з 3 стрічками, які символізують його життя. Під час забігу потрібно уникати зомбі, щоб вони не зірвали стрічки.
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