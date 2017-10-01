У Києві зомбі атакували учасників п'ятикілометрового забігу (фоторепортаж)

22:54, 01 жовтня 2017
Курйози
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У Києві відбувся забіг, учасникам якого довелося уникати атак зомбі.

Не всі з учасників забігу добігли до фінішу / Фото УНІАН

У Києві 30 вересня відбувся "Zombie Run". Це  всесвітньо відомий забіг по 5-кілометровій трасі, що кишить зомбі.

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Бігун отримує пояс з 3 стрічками, які символізують його життя. Під час забігу потрібно уникати зомбі, щоб вони не зірвали стрічки.

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