Екстраординарна милість: в американському океанаріумі дельфіни здивувалися, побачивши білочок (відео)

У мережі стрімко набирає популярність відео, на якому п'ятеро дельфінів зачаровано спостерігають за білками. Запис розмістила співробітниця американського океанаріуму Емі Шумахер в Facebook. Наразі він зібрав близько півтора мільйонів переглядів.

На відео чотири молодих дельфіни заворожено спостерігали через скляну стіну за білками, які шукали їжу перед резервуаром. Згодом до них приєднався п'ятий дельфін.

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"На випадок, якщо вам сьогодні раптом потрібна незвичайна милість. Ось що трапляється, коли діток відвідують гості", – підписала відео автор.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Китаї страуси, що втекли, влаштували переполох на автомагістралі. Птахів повернули назад на ферму, з якої вони втекли.