Заступник мера Черкас оконфузився, поставивши місто на "х" місце (відео)

На ранковій нараді в Черкаській міськраді 6 листопада заступник міського голови Геннадій Шевченко переплутав римську цифру Х з літерою "ха".

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Курйозний випадок трапився під час промови директора департаменту фінансової політики Наталії Джуган, передає ТРК ВіККА.

Шевченко ніяк не міг збагнути, що за місце "х" займає Черкаси. Колеги пояснили йому, що це означає "хороше місце".

Наталія Джуган розтлумачила чиновнику, що "паличка і "х" – це дев’ять, а без палички – десять". Через декілька секунд їй знову довелося повторювати це, бо заступник мера попросив повернути картинку і ще раз перепитав, що значить "х" місце.

Як повыдомляв УНІАН, у програмі на "Прямому каналі" проводилося опитування: якого президента ви хотіли б для України? Пропонували обрати з двох кандидатур – Вацлава Гавела та Кім Чен Ина. Коли питання вивели на екран, Гавела назвали Вроцлавом.