У Росії ведмідь забрів на міський ринок (відео)

Сьогодні вранці в Єлизовському районі Камчатки (РФ) чоловік побачив ведмедя, який ходив територією ринку, розташованого біля об'їзної дороги.

Інформацію про ведмедя, що вийшов до людей, підтвердили у поліції, передає місцеве видання "Кам 24".

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"Сьогодні близько сьомої години ранку зателефонував чоловік, який повідомив, що в районі 26 кілометра бачив ведмедя. Співробітники, які виїхали на місце, не виявили хижака. Можливо, до того моменту він уже пішов у ліс", – повідомив співробітник прес-служби крайового управління МВС.

При цьому, за даними видання, місцеві жителі стверджують, що ведмідь ходить поблизу житлових будинків.

Як повідомляв УНІАН, у липні ведмідь п'ять годин громив кухню сплячого американця.