РосТБ "зняло" Райана Гослінга в рекламі проти ВІЛ (відео)

Російська телерадіокомпанія «Дон-ТР» показала в ефірі телеканалу «Росія 1» соціальну рекламу профілактики ВІЛ з голлівудським актором Райаном Гослінгом.

З телеекрану глядачів закликали дізнатися свій ВІЛ-статус. «На передовій невидимої війни кожен сам за себе. Хто визнає загрозу, збереже здоров'я», - каже голос за кадром. В цей момент на екрані з'являються фотографії різних людей, серед яких і відомий актор Райан Гослінг.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з'явився піксельний пам'ятник Леніну.