РосТБ "зняло" Райана Гослінга в рекламі проти ВІЛ (відео)

18:57, 28 листопада 2017
Курйози
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У рекламі з'являються фотографії різних людей, серед яких і Гослінг.

кадр з фільму

Російська телерадіокомпанія «Дон-ТР» показала в ефірі телеканалу «Росія 1» соціальну рекламу профілактики ВІЛ з голлівудським актором Райаном Гослінгом.

З телеекрану глядачів закликали дізнатися свій ВІЛ-статус. «На передовій невидимої війни кожен сам за себе. Хто визнає загрозу, збереже здоров'я», - каже голос за кадром. В цей момент на екрані з'являються фотографії різних людей, серед яких і відомий актор Райан Гослінг.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з'явився піксельний пам'ятник Леніну.

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Теги: #гослінг у російській рекламі#Гослінг на росТБ