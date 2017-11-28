РосТБ "зняло" Райана Гослінга в рекламі проти ВІЛ (відео)
18:57, 28 листопада 2017Курйози
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У рекламі з'являються фотографії різних людей, серед яких і Гослінг.
Гослінг з'явився в російській соціальній рекламі / кадр з фільму "Тільки бог простить"
Російська телерадіокомпанія «Дон-ТР» показала в ефірі телеканалу «Росія 1» соціальну рекламу профілактики ВІЛ з голлівудським актором Райаном Гослінгом.
З телеекрану глядачів закликали дізнатися свій ВІЛ-статус. «На передовій невидимої війни кожен сам за себе. Хто визнає загрозу, збереже здоров'я», - каже голос за кадром. В цей момент на екрані з'являються фотографії різних людей, серед яких і відомий актор Райан Гослінг.
Як повідомляв УНІАН, у Росії з'явився піксельний пам'ятник Леніну.
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