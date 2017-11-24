У Росії з'явився піксельний пам'ятник Леніну (фото)

Художники Олександр Закіров та Іван Тузов встановили в Красноярську пам'ятник Володимиру Леніну в стилі піксель-арт (точніше, воксель-арт; воксель - це тривимірний піксель). Про це повідомляє Meduza.

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Пам'ятник з гофрокартону з'явився біля колишнього музею імені Леніна. Тепер на цьому місці музейний центр сучасного мистецтва «Площа миру».

Раніше в Росії з'явилася скульптура Путіна у вигляді крилатого ведмедя з осетром в лапах.