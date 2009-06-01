Померла остання пасажирка "Титаніка"

Остання пасажирка "Титаніка", який затонув 97 років тому в північній Атлантиці, Міллвіна Дін померла на 98-му році життя в одному з будинків для людей похилого віку англійського графства Гемпшир.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на друзів померлої.

Впродовж останніх декількох років життя М.Дін зазнавала фінансових труднощів і не могла кожного місяця оплачувати своє перебування в будинку для людей похилого віку в розмірі 3 тисяч фунтів стерлінгів.

Для вирішення цієї проблеми М.Дін була змушена навіть розпродавати пам`ятні речі, пов`язані з катастрофою.

У квітні цього року на аукціоні у Великій Британії була продана колекція речей М.Дін, головним лотом якої стала полотняна сумка, в якій сім`я Дін в 1912 році перевезла свої речі з Нью-Йорка назад у Велику Британію після порятунку з гинучого корабля. Сумка була продана за 1,5 тисячі фунтів стерлінгів молодому жителеві Лондона, який відразу повернув її власниці.

У створений друзями М.Дін фонд допомоги внесли пожертвування і творці фільму "Титанік" - режисер Джеймс КЕМЕРОН і актори Кейт ВІНСЛЕТ і Леонардо Ді КАПРІО.

Тим часом, сама М.Дін жодного разу не дивилася знамениту кіноверсію загибелі лайнера і не була на місці, де він затонув. Вона говорила, що для неї це пов`язано з дуже великим стресом і переживаннями.

Наймолодша пасажирка на рейсі, М.Дін була двомісячною дитиною, коли в ніч на 15 квітня 1912 року в Північній Атлантиці затонув трансатлантичний пасажирський лайнер "Титанік" після зіткнення з айсбергом. Врятуватися вдалося 706 з 2 тисяч 233 осіб, які знаходилися на борту судна.

Дівчинка дізналася про катастрофу лише у віці восьми років, коли матір розповіла їй про події тієї ночі. Тоді загинув батько Міллвіни, Бертрам, а її мати Джорджетта з двома дітьми змогли потрапити в одну з рятувальних шлюпок і пізніше були доставлені в США. Потім сімейство повернулося в англійський Саутгемптон, звідки "Титанік" розпочав свою подорож.

Незважаючи на те, що М.Дін практично нічого не пам`ятала про катастрофу початку минулого століття, вона говорила, що ця подія кардинально змінила її життя, тому що родина Міллвіни планувала оселитися в США і дівчинка мала вирости саме там.

За своє довге життя М.Дін об`їхала майже весь світ, зустрічаючись з людьми, що вижили після загибелі "Титаніка".