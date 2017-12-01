Засновник відомого антивіруса пообіцяв з'їсти свій статевий орган, якщо біткойн не досягне $1 мільйона

Засновник антивірусної компанії McAfee Джон Макафі прогнозує, що до кінця 2020 року курс криптовалюти Bitcoin досягне мільйона доларів.

Однак, якщо цього не станеться, Макафі пообіцяв з'їсти свій пеніс. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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Таку обіцянку Макафі дав ще в липні цього року. Але тоді він запевняв, що до кінця 2020 року вартість біткойна досягне $500 000. Тепер же він переглянув свій прогноз, але зберіг обіцянку з'їсти свій пеніс.

"Коли я прогнозував, що Bitcoin досягне $500 000 до кінця 2020 року, я використовував модель, яка передбачала ціну в $5000 до кінця 2017 року. Bitcoin зростає набагато швидше, ніж мої припущення. Зараз я очікую, що вартість Bitcoin складе 1 мільйон доларів до кінця 2020 року. Я, як і раніше, готовий з'їсти свій пеніс, якщо помиляюся", - написав Макафі.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) November 29, 2017

Як повідомляв УНІАН, після взяття нового рекорду - Bitcoin досяг значень майже 11,4 тисячі доларів - найпопулярніша світова криптовалюта різко обвалилася, втративши на торгах відразу 2 тисячі доларів. За даними на 18:40 четверга ця криптовалюта торгувалася на позначці 9 290 доларів "за биток".