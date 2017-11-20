Щур викликав паніку у вагоні нью-йоркського метро (відео)

Щур викликав паніку у вагоні метро Нью-Йорка. Цей інцидент один зі свідків зняв на відео.

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"Ми бачили, як люди стрибали і забиралися на сидіння. Це була весела поїздка. Щура справді налякали ці жахливі крики", - розповів UPI автор опублікованого на YouTube відео.

Крики людей перелякали щура - він вискочив у відчинені двері на наступній станції метро.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Air India, що летів з Мумбаї в Лондон, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про поміченого на борту щура.