Щур викликав паніку у вагоні нью-йоркського метро (відео)
14:27, 20 листопада 2017Курйози
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Пасажири кричали, піднімали ноги й схоплювалися на сидіння, побачивши гризуна.
Щур викликав паніку у вагоні метро Нью-Йорка. Цей інцидент один зі свідків зняв на відео.
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"Ми бачили, як люди стрибали і забиралися на сидіння. Це була весела поїздка. Щура справді налякали ці жахливі крики", - розповів UPI автор опублікованого на YouTube відео.
Крики людей перелякали щура - він вискочив у відчинені двері на наступній станції метро.
Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Air India, що летів з Мумбаї в Лондон, повернувся в аеропорт вильоту через повідомлення про поміченого на борту щура.
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