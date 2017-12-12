У Тернополі затримали водія BMW Х5, який після ДТП втік додому "запивати шок"

У Тернополі затримали водія BMW Х5, який після ДТП втік з місця події. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, автомобілі Daewoo Lanos (таксі) та BMW Х5 зіткнулися близько 22 год на вул. Тарнавського. Водій BMW з місця події втік. Пасажира та водія таксі з травмами шпиталізували.

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Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, в ході проведення розшукових дій, встановили місце проживання водія автомобіля BMW, який ймовірно був винуватцем ДТП.

Інспектори застали громадянина вдома. Він розповів поліцейським, що в шоковому стані залишив місце ДТП та вжив алкоголь. Водія патрульні доставили на місце аварії та до медичного закладу. Результат проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння – 1,65 проміле.

На водія патрульні склали протокол згідно ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю водієм транспортного засобу після ДТП за його участю).

У громадянина охоронці порядку вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Усі обставини аварії встановлює слідчий.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині затримали чоловіка, який напідпитку вкрав трактор, щоб почистити село від снігу.