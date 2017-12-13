Сотні собак "біґль" взяли участь у щорічній різдвяній вечірці в Австралії (відео)

Сотні собак "біґль" взяли участь у щорічній різдвяній вечірці в Австралії. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Разом зі своїми господарями, собаки влаштували святкову прогулянку. Ходу на березі океану приурочили до новорічних свят, тож більшість песиків завітали у відповідному вбранні: яскраві капелюхи, краватки та навіть костюми з іграшковими оленями на спинах.

Як повідомляв УНІАН, вчені з'ясували музичні уподобання собак.