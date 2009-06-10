Times переконує, що сидіти вдома небезпечніше, ніж літати

Незважаючи на останню авіакатастрофу Airbus A330 над Атлантикою, літати літаком все одно безпечніше, ніж сидіти вдома, пише The Times.

«Можливо, необхідне відчуття міри. Літати великою авіакомпанією, ймовірно, безпечніше, ніж залишатися вдома. До цього висновку легко прийти, якщо подивитися на статистику травм і смертей на побутовому ґрунті. Літаки не більш небезпечні, ніж європейські потяги. За 15 років роботи близько тисячі літаків Airbus перевезли мільйони людей, і до минулого тижня жодної людини не загинуло», - пише видання.

Газета резюмує, що до падіння цього літака привів довгий ланцюг невдалих випадковостей.

Газета.ру