Данило Сноу: фільм про галицького князя переплутали з "Грою престолів"

Вихід фільму про Данила Галицького у прокат запланований на цей рік.

Користувачі Facebook переплутали кадр з українського фільму "Король Данило" з кадром з популярного серіалу "Гра престолів".

Кадр з фільму, вихід якого запланований на цей рік, виклала на своїй сторінці у мережі кінознавець Олеся Анастасьєва.

"Використовуючи свої зв'язки я здобула кадр зі знімального майданчика і поділюся ним з Вами. Що хочу сказати, перед тим показала його кільком друзям і усі в один голос сказали, що то наша відповідь Game of Thrones. Отже, чекаємо", - написала Анастасьєва.

У коментарях користувачі пишуть, що не прочитавши коментар до фото, дехто і справді подумав, що це кадр з майбутнього сезону популярного телесеріалу.

Як повідомляв УНІАН, акторка з "Гри престолів" розповіла, коли вийде перша серія останнього сезону. Згідно з її словами, вихід останього сезону заплановано на квітень 2019 року.