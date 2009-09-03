Суд Чечні визначить, з ким жити внукові Алли Пугачової

Грозненський районний суд Чечні розгляне позови про визначення місця проживання сина Крістіни Орбакайте і її колишнього цивільного чоловіка Руслана Байсарова, повідомив РІА “Новости” у четвер представник суду.

Справа знаходиться на етапі підготовки, і дату розгляду поки не призначили.

За інформацією ЗМІ, в кінці липня Байсаров забрав 11-річного сина Дені на канікули, після чого не повернув його Орбакайте, а залишив у Чеченській Республіці.

За даними представника суду, 13 серпня до них надійшов перший позов від матері Руслана Байсарова Кафірат.

"Вона просить визначити місцем проживання її онука з нею, оскільки його батько і мати їздять по гастролях, і дитина залишається без батьків", - сказав співбесідник агентства.

Крім того, Байсарова вказала, що дитина довго жила з бабусею Аллою Пугачовою, і вона теж має право, щоб онук жив з нею.

У відповідь на позов Кафірат Байсарової її син Руслан 26 серпня подав зустрічний позов і до неї і до Орбакайте.

"Він наполягає на визначенні місця проживання його сина з ним за місцем проживання у Чеченській Республіці", - уточнив представник суду.

Орбакайте за позовом залучена як відповідач.

За даними співбесідника агентства, на даний момент суд зобов`язав усі сторони у справі надати до суду висновки органів опіки і опікування про те, де краще жити дитині. Документи повинні містити характеристику місць роботи, графіків роботи і житлових умов.