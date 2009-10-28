Шварценеггеру подарують бюст Путіна

09:45, 28 жовтня 2009
Курйози
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До колекції...

Британська Times пише в середу про російського скульптора, який ліпить бюст прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна як подарунок губернаторові Каліфорнії Арнольду Шварценеггеру.

Скульптура виготовляється на замовлення Федерації бодібілдингу і фітнесу Росії, яка збирається подарувати бюст російського прем`єра американському політикові. Бодібілдери вирішили подарувати колишньому «містер Всесвіт» бюст Путіна, після того, як дізналися, що Шварценеггер колекціонує скульптури. У колекції губернатора вже є бюсти Бориса Єльцина і Михайла Горбачова. 

Газета.ру

 

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