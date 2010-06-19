Спадкоємиця шведського престолу вийшла заміж за свого тренера
20:10, 19 червня 2010Курйози
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Тепер офіційно називатимуть принцом
Спадкоємиця шведського престолу кронпринцеса Вікторія вийшла заміж за свого колишнього особистого тренера з фітнесу Даніеля Вестлінга.
Одруження 32-річної принцеси і 36-річного Вестлінга відбулося в Стокгольмському кафедральному соборі у присутності більш ніж 1200 гостей, включаючи представників монарших династій зі всього світу.
Тепер Даніеля Вестлінга, який вісім років тому познайомився з принцесою Вікторією, іменуватимуть його королівська високість принц Даніель, він отримає титул герцога Вестерготландського
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