Спадкоємиця шведського престолу вийшла заміж за свого тренера

Спадкоємиця шведського престолу кронпринцеса Вікторія вийшла заміж за свого колишнього особистого тренера з фітнесу Даніеля Вестлінга.

Одруження 32-річної принцеси і 36-річного Вестлінга відбулося в Стокгольмському кафедральному соборі у присутності більш ніж 1200 гостей, включаючи представників монарших династій зі всього світу.

Тепер Даніеля Вестлінга, який вісім років тому познайомився з принцесою Вікторією, іменуватимуть його королівська високість принц Даніель, він отримає титул герцога Вестерготландського

Газета.ру