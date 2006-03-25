Перед голосуванням не забудьте перевести годинники

У ніч з суботи, 25 березня, на неділю, 26 березня, Україна переходить на літній час – стрілки годинника переводяться на одну годину вперед.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509, з урахуванням порядку обчислення часу, діючого в країнах Європи з 1996 року, на території України вводиться такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на один годину назад.

Уряд встановив, що рух залізничного, водного, повітряного і міжміського автомобільного транспорту загального користування, а також робота міжміського телефонного і телеграфного зв`язку на території України здійснюється за київським часом; обчислення суднового часу в морі здійснюється за міжнародною системою годинних поясів. Під час перебування суден на рейдах і в портах інших держав використовується час, який там встановлений.

Кабмін своєю постановою зобов`язав міністерства і відомства України, уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські державні адміністрації забезпечити своєчасну розробку і проведення заходів з переходу до порядку обчислення часу, визначеного цією постановою.

Державній комісії єдиного часу і еталонних частот України уряд доручив здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку обчислення часу і організацію робіт за оцінкою його ефективності; інформувати заздалегідь населення через засоби масової інформації про перехід на літній час і про його відміну.

Системою переходу на літній час користуються більш як 110 країн світу. Вперше годинникову стрілку було переведено у Великій Британії в 1908 році, після чого багато країн наслідували цей приклад.