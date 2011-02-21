Житель Єгипту назвав доньку Фейсбук

Молодий єгиптянин назвав свою новонароджену доньку Фейсбук на честь соціальної мережі Facebook, повідомляє CNN з посиланням на видання "Аль-Ахрам". Давши дівчинці незвичайне ім'я, Джамал Ібрагім висловив подяку мережевому ресурсу, який зіграв важливу роль у справі організації масових протестів у Єгипті.

Точна дата народження дочки Ібрагіма не називається. Портал TechTree відзначає, що єгипетська молодь, що брала участь в акціях протесту проти режиму Хосні Мубарака, шле батькам Фейсбук листівки і подарунки, поздоровляючи їх з народженням дочки.

Антиурядові безпорядки в Єгипті спалахнули 25 січня. Учасники акцій координували свої дії за допомогою постів, залишених у Facebook і Twitter. Наступного дня після початку виступів опозиції в країні був заблокований доступ до сервісу мікроблогів, соціальної мережі і поштового сервісу Google Mail, а до 28 січня Єгипет був повністю відключений від інтернету.

Президент Єгипту Хосні Мубарак, який управляв країною більше 29 років, пішов у відставку 11 лютого.

Лента.ру

