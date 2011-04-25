Британський собака став жертвою фаст-фуду (фото)

Семирічна бордер-коллі на прізвисько Кессі з Великобританії визнана найтовстішою собакою країни – вона важить більше 58 кілограмів (як сніжний барс чи навіть поп-зірка Джастін Бібер).

Причиною такої ваги стало неправильне харчування: Кессі не їсть нічого, окрім чіпсів, картоплі фрі, смажених курчат, шоколаду, тістечок та іншого фаст-фуду.

Після того, як її власниця – самотня літня жінка - захворіла і потрапив до лікарні, Кессі віддали до притулку. Щоб винести собаку з машини, знадобилося троє людей. Через надлишки жиру собака не може самостійно стояти, і навіть з допомогою родить не більше трьох кроків, перевалюючись з лапи на лапу. Через це Кессі страждає на пролежні по всьому тілу.

Працівники центру жахнулися того, в якій формі був пес. Наразі вони посадили Кессі на сувору дієту та пообіцяли, що за рік вона повернеться у норму - в середньому бордер-коллі важить 18-20 кг.

"На жаль, коли власники ставляться до своїх домашніх тварин, як до людей, і неправильно їх годують, вони їх просто вбивають з добротою", - сказала працівниця притулку для собак Сандра Вільсон.

Утім, фаст-фуд шкідливий і для людей. Минулого року у тій же Британії померла найогрядніша мешканка Сполученого Королівства, 40-річна Шерон Мевсімлер. На момент своєї смерті Шерон важила 286 кг. Як причину її смерті медики визначили серцевий напад, спровокований переїданням, - навіть у лікарні вона продовжувала таємно харчуватися чіпсами і смаженою куркою.

ТСН