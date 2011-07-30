У Чернігові буде «Еко-бум»

У Чернігові сьогодні відбудеться туристично-екологічна акція "Еко-бум" або "Пліт із сміття?! Чом би й ні!".

Про УНІАН повідомили у відділі туризму Чернігівської міської ради.

За словами начальника відділу Тетяни КОРЖИНСЬКОЇ, метою акції є, перш за все, привернення уваги громади міста до проблеми збереження оточуючого середовища, очищення та збереження водоймищ Чернігова, а також використання водних артерій обласного центру для розвитку туристичної галузі в цілому та розвитку перспективних для Чернігова водних туристичних маршрутів.

За умовами акції, команди з чотирьох осіб повинні з підручних засобів заздалегідь сконструювати та зібрати будь-який плавзасіб з пластикових пляшок, що забезпечить безпечний сплав (загальним об'єм пластикових пляшок має бути не менше 500 л). На виготовленому плавзасобі команди повинні сплавитися по р. Десні, виконуючи спеціальні завдання. Учасники старуватимуть вранці на Десні поблизу села Снов'янка, а завершиться їхній маршрут ввечері у Чернігові, де на пляжі "Золотий берег" відбудеться нагородження учасників. Упродовж усього сплаву учасників супроводжуватимуть рятувальники та працівники медичної служби.

Організатори заохотили участь жінок у сплаві – за кожну жінку команді додаткова дораховується 3% від загального часу, а за чоловіків старших 40 років – 1% за кожні 10 років.

"Вже зареєстровано 9 команд. Свою команду представлять і депутати Чернігівської міської ради. Вони активно готуються, як мені повідомили, пліт уже готовий, група підтримки теж", - сказала Т.КОРЖИНСЬКА.

Туристично-екологічна акція проводиться у Чернігові вже втретє.