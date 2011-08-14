Найдорожчий будинок у світі - із золота, платини і кісток динозавра (фото)

Завершилося будівництво найдорожчого будинку в світі, який обійшовся анонімному замовнику в 12,2 мільярда доларів.

Будинок, побудований компанією exklusivHaus під керівництвом архітектора Стюарта Хьюза, розташовується на ділянці площею в 2442 квадратних метра на березі Цугського озера в Швейцарії.

Площа житлових приміщень особняка - 752 квадратних метри. Ще 388 квадратних метрів займає тераса і 245 кв. м. - винні льохи. У будинку є чотири гаража і підвал.

На будівництво було витрачено близько 200 тонн золота і платини, а підлога викладена плиткою з метеоритним каменем і справжніми кістками тиранозавра, який жив 65 мільйонів років тому.

ТСН