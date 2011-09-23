Експерти пояснили, як забезпечити «циркуляцію мізків»

Циркулярній міграції висококваліфікованих кадрів сприятиме спрощення візових режимів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ Ела ЛІБАНОВА під час дебатів «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України», організованих Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з британською компанією Intelligence Squared.

«Якщо буде безвізовий режим, люди частіше повертатимуться. Чому з Росією циркулярна міграція, тому що поїхав-приїхав… От якщо міграція (з країнами ЄС – УНІАН) стане циркулярною, то міграція буде корисна», - вважає вона.

З даною думкою згодний заступник директора Центру міграційних досліджень Варшавського університету Павел КАЗМАРЗІК. На його думку, спрощення пересування громадян дозволить їм не тільки вільно виїжджати за кордон на роботу, а й повертатися. «Свобода пересування – це умова циркуляції мізків», - вважає він.

За словами партнера McKinsey&Company Аветіка ЧАЛАБЯНА, спрощенню повернення висококваліфікованих кадрів з-за кордону сприятиме також створення сприятливих умов для їх роботи в Україні. «Можна цих людей (висококваліфікованих трудових емігрантів – УНІАН) цілеспрямовано повернути, не чекати, коли вони повернутися, а просто ідентифікувати, просити, створювати умови для того, щоб вони повернулися», - відзначив А.ЧАЛАБЯН.

Довідка УНІАН. Дебати «Еміграція висококваліфікованих кадрів корисна для економіки України», які відбулися 22 вересня 2011 року в Києві, – це вже шістнадцяті за рахунком публічні дебати у форматі «Оксфордського клубу».

Організатори заходу – фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared.

Фонд «Ефективне управління» було створено за ініціативою бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА у 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для розв’язання цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів з бездоганною репутацією.