Їжачки-коханці налякали жителів Бремена

Німецькі поліцейські, яких викликали стурбовані дивними звуками жителі міста Бремен, виявили в саду неподалік пару їжачків, які дуже голосно кохалися.

Як повідомив у вівторок прес-секретар поліції Бремена Рональд Вальтер, виклик надійшов пізно увечері напередодні. Поліцейські, які прибули на місце події, в світлі ліхтарів виявили на березі ставка пару тваринок, які видавали дуже гучні звуки.

«Пара голосно займалася продовженням свого роду, - розповів Вальтер, який відразу заспокоїв захисників тварин. - Роззяви (поліцейські) їх абсолютно не потривожили. Насправді, їжачки навіть прискорилися, так що поліцейські негайно вимкнули свої ліхтарі».

Шлюбний сезон їжаків у Німеччині триває з квітня по вересень, і саме розмноження часто супроводжується гучним пихтінням і форканням - як правило, самки, які намагається зіпхнути самця.

Газета.ру