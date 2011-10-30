У Москві п'яний голий водій розбив 17 автомобілів

У Москві в неділю п'яний голий водій розбив 17 автомобілів, зокрема чотири автомобілі поліції.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби ГУ МВС РФ по столиці.

"Автомобіль Renault Megane на Рубльовському шосе, на Мінській вулиці, біля Київського вокзалу, грубо порушуючи правила руху і проїжджаючи на заборонні сигнали світлофорів, розбив загалом 13 цивільних автомобілів і намагався втекти в центрі Москви в районі Красної Пресні. Ужитими заходами під час погоні співробітники поліції затримали правопорушника на вулиці Подвойського. Втікаючи від переслідування, чоловік пошкодив чотири поліцейських автомобілі", - сказав співрозмовник агентства.

Коли чоловіка вивели з автомобіля, з'ясувалося, що він голий і перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння, відзначили в прес-службі. Поки що встановлено, що автомобілем він керував за дорученням. Для затримання поліцейським довелося стріляти по колесах, відзначив представник ГУ МВС по столиці. Наразі з правопорушником проводяться необхідні процесуальні дії.