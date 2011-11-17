Мільйони українців не користуються мобільними телефонами

В Україні 16% населення, тобто більше 7 мільйонів людей або кожен шостий, не користуються мобільними телефонами. Про це свідчать результати соцопитування компанії Research & Branding Group, пише газета "Сегодня". Всього було опитано 2079 респондентів.

Активно користуються стільниковими 84% населення. Причому кожен десятий використовує два телефони, а у 1,5% українців є три і більше мобілок.

Серед тих 16% українців, які поки не на зв`язку, не лише бабусі в глухих селах, а й ті, хто принципово відмовляється від такого блага цивілізації.

«У мене є знайомий адвокат, який не хоче купувати мобільний. Каже, що мобілка порушить його особистий простір, - розповів киянин Дмитро Зарубін. - На його думку, його клієнти, колеги чи друзі завжди зможуть додзвонитися до нього на домашній».