Визначили десятку кращих гірськолижних курортів

Названо 10 гірськолижних курортів, де найкраще провести Новий рік і Різдво.

За даними журналу Weekly.ua, відпочинок для сім`ї з трьох чоловік на 10 днів найдорожче обійдеться на курорті Циллерталь в Австрії – мінімум 3200 євро.

На другому місці Леві у Фінляндії – від 3000 євро.

На третьому – відпочинок в українському Буковелі, який коштуватиме в Новорічний і Різдвяний період мінімум 2250 євро.

Найдешевше сім`ї з трьох чоловік можна відпочити на Ай-Петрі в Криму. Там 10 днів можна покататися на лижах за 1800 євро.

У Словаччині на курорті Ясна вартість такого відпочинку практично така ж - 1900 євро.

До числа найкращих також увійшли курорти в Німеччині, Чехії, Польщі, Болгарії, Грузії.

Найбільша стаття витрат під час гірськолижного відпочинку – вартість ски-пасів, послуги інструктора і прокат спорядження. Саме вона "з`їдає" найбільшу частиною бюджету на європейських курортах – від 400 до 1000 євро.

Найдешевше прокат спорядження і спі-паси коштують у Грузії і в Криму, зазначає Weekly.