В УНІАН розкажуть про пригоди київського рокера на краю Бермуд

У п’ятницю, 16 грудня, в УНІАН відбудеться чергове засідання Клубу мандрівників “УНІАН - Тут і там”. Відомий музикант, композитор та поет Валерій ГОРЛОВ з командою представлять новий проект: рок-мандрівку ”Домініканка, здрастуй! або Пригоди київського рокера на краю Бермудського трикутника”.

Як розповів В.ГОРЛОВ, торік він «застряг на чотири місяці на Домінікані. Застряг майже містично, бо планував бути там тиждень, але зрештою без коштів, без конкретних планів залишився на острові на ті самі чотири місяці».

За словами музиканта, «це був океан емоцій, вражень, ідей! Я не міг нічого не написати. Написав – музику, вірші, ми підібрали вокалістів, поставили світло. Одне слово, вийшли такі собі дорожні нотатки в жанрі рок-концерту. Тут є все – містика, туристка, формули щастя і багато іншого. Тепер настав час представити це публіці. Для прем’єри обрали Клуб мандрівників “УНІАН - Тут і там”. У вас є зацікавлена аудиторія, цікаві люди, домашня атмосфера. Обіцяємо, з нами теж не занудьгуєте».

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала. Початок о 18:00. Вхід вільний.

Промо-ролик мандрівки ви можете знайти тут.

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Довідка УНІАН. Валерій ГОРЛОВ – у 80-ті роки XX століття соліст відомої київської рок-групи “КРОК”, пізніше, в 90-х роках, в Москві брав участь у проекті Павла ЖАГУНА “Скандал”, в США – у проекті Бориса ЗОСІМОВА “Molotoff coctail” (Нью-Йорк-Нешвіл), по тому більше десяти років композитор займався студійною діяльністю, записав кілька альбомів. З творчістю В.ГОРЛОВА можна ознайомитись тут.

Засновниками Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там» виступили УНІАН та туристичний сайт «Тут і там». Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам». Як каже керівник сайту «Тут і там» Володимир ЗМАЖЕНКО, «в Клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі «Юрія Сенкевича» (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН). Слухачі ж та глядачі мають можливість відкривати для себе Україну та інші країни через емоції, світогляд та світосприйняття різних людей, при цьому з інтерактивним спілкуванням – можна запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити «відмотати» назад цікавий кадр».