Ляшко святкуватиме День закоханих із вилами

Українські політики поділилися із ТСН планами, як святкуватимуть день святого Валентина.

Бютівець Андрій Павловський на День закоханих підготував подарунок і собі, і жінці одночасно. "Звісно, буду рідну жінку вітати. Не буду дуже оригінальним, подарую квіти, а ввечері підемо на концерт Кріса Рі, жінка його дуже любить. А потім – святкова вечеря. Це вже по частині дружини, з мене кухар не дуже, можу сім'ю потруїти", - зізнається Павловський.

А ось лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, сидячі у камері, від соратників любові у цей день не дочекається – Павловський каже, привітання на свято закоханих мають бути інтимними, від рідних, а не від колег. Так само відповів і колишній підлеглий Тимошенко, а нині – лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Нещодавно він з букетом квітів намагався прорватися до колонії, де перебуває колишня "шефиня", утім впіймав облизня. На День закоханих повторювати спробу не буде. "Я шаную її як політика, як людину, яка страждає, але це не моя кохана жінка. У Тимошенко є чоловік, міг би приїхати і привітати її", - каже Ляшко. Сам Олег Валерійович вітатиме у цей день відразу трьох своїх жінок: дружину, доньку і маму. Святкувати День закоханих буде дуже оригінально. "Вдень буде з'їзд фермерів, я піду туди з вилами. Можливо, доньку і дружину візьму з собою. А ввечері, ймовірно, піду з малою кудись гуляти. Ось така романтика", - розповідає Ляшко.

Для колишньої очільниці Держкомпідприємництва Олександри Кужель 14 лютого – подвійне свято. Це і День закоханих, і День народження старшого сина. У цей день син приносить їй великий букет квітів – "для мамулєчки". А чоловік – балує і дарує якусь приємну дрібничку. Святкують, зазвичай, усією родиною. "У нас не прийнято на День закоханих дарувати коштовні подарунки. Але це має бути щось приємне. Ми з чоловіком зараз стали більше один одного балувати", - розповідає Кужель. За її словами, найбільш романтично це свято вона відзначила з чоловіком років п'ять тому."Син кудись поїхав, і ми пішли до ресторанчика, на Хрещатику, біля Пасажу. Це був невеличкий ресторан української кухні, у підвалі, і ми так гарно посиділи! За останні років 20 я не пригадую, щоб ми просто провели час лише для двох", - згадує вона. Цього року Олександра Володимирівна, найбільш ймовірно, подарує чоловікові запальничку. "Я якраз радилася з сином, де купити батькові запальничку. Він же ж часто буває на якихось ділових зустрічах, і в нього має бути нормальна запальничка, не пластмасова", - вважає турботлива Кужель.

Нардеп від НУ-НС Ольга Герасим'юк першу частину дня закоханих проведе у Берліні, на фестивалі Берлінале, святкуватиме з друзями. "Я тут накупила купу фестивальних подарунків для своїх близьких. А ввечері я повернуся додому, і святкуватиме зі своїм другом. Ми будемо їсти східну їжу і дивитимемось на те, як танцює східна дівчина", - розповіла пані Ольга про свої плани. Зазвичай, за словами депутатки, подарунки у цей день їй дарують дуже приватні, пов'язані із приємними спільними спогадами. Але найоригінальнішим подарунком від "близького друга" у цей день була прикраса, зроблена українською дизайнеркою Іриною Каравай. "Це прикраса на шию, вона зроблена з легкого металу, дуже масивна, ручної роботи, здалеку нагадує маленькі черепи. І коли мене запитують, що це, я відповідаю – це "трофеї", голови чоловіків. Щоправда, за останній час жодного нового "черепа" не додалося", - жартує пані Ольга.

Колишній голова Держкомрезерву Михайло Поживанов, який зараз проживає в Австрії, розповів нам, що почав святкувати цей день не так давно. Утім щороку поздоровлень у вигляді есемесок, мейлів, дзвінків отримує дедалі більше. "У якості подарунків використовую або квіти, або невеличкі сувеніри. Їх дуже багато. Цьогоріч хочу поїхати до Верони, подивитися на балкон Джульєти, сподіваюся, там буде цікаво. З кожним роком привітань все більше", - розповів Поживанов.