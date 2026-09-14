Не лише хмарочоси: де подивитися інший Дубай, про який мало хто знає

Мало хто з туристів знає, але в Дубаї теж є старе місто з вузькими вуличками без висотної забудови.

Дубай асоціюється з гігантськими хмарочосами, розкішними торговими центрами та дорогими ресторанами, але за блискучим фасадом емірату ховаються історичні квартали, старовинні човни, вулична їжа.

Незважаючи на напружену ситуацію на Близькому Сході, життя в Дубаї триває у звичному ритмі, пише Dailymail. У місті працюють готелі, ресторани та магазини, а туристичний сектор відновлюється після раніше введених обмежень.

При цьому влітку мандрівників тут мало через спеку: температура вдень може перевищувати 40 градусів. Туристичний сезон починається ближче до листопада, коли стає прохолодніше.

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Де шукати старий Дубай

Один із способів побачити місто з іншого боку – вирушити до Дубай-Крік. Цей морський рукав протягом багатьох поколінь був важливим торговим шляхом. Тут перетиналися торгові маршрути між Персією, Східною Африкою та Індією.

Сьогодні між районами Дейра та Бур-Дубай курсують традиційні дерев'яні човни – абри. Поїздка коштує всього 1 дирхам.

Поруч розташований історичний квартал Аль-Фахіді з вузькими вуличками, будівлями пісочного кольору та традиційними вітряними вежами. Тут збереглася атмосфера старого Дубая, яка сильно відрізняється від сучасної архітектури центру міста.

Дубай дивує мистецтвом

Ще одне незвичайне місце – Alserkal Avenue у промисловому районі Аль-Куоз. Колишні склади та фабричні приміщення перетворилися на творчий кластер із галереями сучасного мистецтва, незалежним кінотеатром, кафе, фуд-траками та фітнес-студіями.

Район нагадує творчі квартали великих європейських міст і особливо сподобається тим, хто цікавиться сучасним мистецтвом, музикою та нестандартними просторами.

Чим дивує місцева кухня

Гастрономічна сцена Дубая також виявилася набагато різноманітнішою, ніж звичний набір ресторанів при великих готелях.

Причина – міжнародний склад населення емірату. Більшість мешканців міста народилися за межами ОАЕ, тому тут можна скуштувати страви найрізноманітніших кухонь світу.

Серед закладів високої кухні виділяється ресторан Orfali Bros, відзначений зіркою Michelin. Його меню поєднує сирійські кулінарні традиції з сучасними гастрономічними техніками.

Ще один варіант – ресторан Tresind, що спеціалізується на сучасній індійській кухні. Тут традиційні страви набувають незвичайної форми та подачі.

А тим, хто віддає перевагу простішій їжі, варто звернути увагу на мексиканську Taqueria El Primo. За тако та тостадами сюди вишиковуються довгі черги.

Ознайомитися з менш відомою гастрономічною стороною міста можна також під час піших турів районами Дубая. Такі маршрути дають змогу скуштувати страви різних національних кухонь і водночас дізнатися більше про історію міста.

Інші новини про ОАЕ

Раніше повідомлялося, що елітні готелі Дубая різко знизили ціни через відсутність туристів. Готелі в Дубаї робили все можливе, щоб привабити туристів, і сподівалися на повернення колишніх часів.

Крім того, у Дубаї відкрили перший у світі пляж "лише для жінок". На пляжі діятимуть суворі правила відвідування.

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