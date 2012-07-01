Американська компанія продає пилосос за 1 мільйон доларів (фото)

Американська компанія GoVacuum оголосила про продаж нової моделі пилососа за нечуваною для звичайної побутової техніки ціною - 1 мільйон доларів; дорожнеча пристрою для прибирання бруду і пилу пояснюється золотим покриттям корпусу, передає РІА Новости.

Золотий пилосос - це повністю функціональний електричний пилосос, корпус якого зроблений з металу і покритий 24-каратним золотом.

Судячи з фотографії на сайті виробника, з чорного металу зроблені колеса пилососа, важіль режиму перемикання і рукоятка, решта пристрою сяє жовтим дорогоцінним металом.

«Якщо ви розбірлива людина, у якої є яхта в океані, рідкісний автомобіль в гаражі напроти приватного літака - ви відповідний клієнт для покупки найбільш ексклюзивного з коли-небудь створених продуктів - пилососа моделі GV62711, виготовленого із золота», - йдеться на сайті компанії.

До пилососа прикріплений зроблений з вовни зелений мішок для збирання пилу. Вага пилососа становить 7,2 кілограма.

Виробник зазначає, що таких пилососів буде виставлено на продаж всього 100 штук у світі. Пилососи виготовляють у Китаї, а їхня обробка золотом вже здійснюється в американському місті Кенсингтон (штат Меріленд).