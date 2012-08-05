У центрі Луганська билися подушками

Як передає кореспондент УНІАН, організатори заходу Марина Хмеловська і Ліл Хайлеселасіє запрошували всіх бажаючих взяти участь у бою, розмістивши оголошення в зустрічах у соціальних мережах. Обов'язкова умова для учасника – наявність пір'яної подушки.

За словами організаторів, Луганськ приєднався до світового руху - Pillow Fight Club (Клуб боїв подушками).

«Лондон, Нью-Йорк, Париж, Стамбул, Барселона, Амстердам, Белград і ще сотня міст у всіх куточках планети щорічно влаштовують бої подушками на центральних міських майданчиках. У Луганську також живуть позитивні, життєрадісні люди, от ми і подумали: а чому ні? Створили зустріч у соціальній мережі, і люди із задоволенням відгукнулися на таку незвичайну пропозицію», - сказала М.Хмеловська.

У бою подушками взяли участь хлопці і дівчата, які принесли подушки із собою, крім того, організатори роздавали подушки, заготовлені ними для всіх, хто виявить бажання приєднатися до бою.

М.Хмеловська відзначила, що бій подушками як акція проходить без будь-якого підтексту. «Це психологічний захід, який може допомогти людям розкритися, забути про те, що вони займають якийсь соціальний статус і просто знову стати дітьми», - сказала М.Хмеловська.

Після закінчення бою подушками організатори визначили переможців, а відтак усі учасники і волонтери прибрали пух з площі перед пам'ятником Т.Шевченку.