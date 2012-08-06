Віце-міс Всесвіт хоче працювати в прокуратурі (фото)

Володарка титулу «Перша віце-міс Всесвіт 2011» Олеся Стефанко розповіла, чим буде займатись після того, як за місяць передасть свою корону і титул іншій красуні.

Виявляється, дівчина з дитинства мріяла розкривати злочини. "Я закінчила в цьому році юридичну академію і маю намір працювати в прокуратурі. Це моя дитяча мрія і я завжди йшла до цього", - розповіла Стефанко в програмі "Світське життя", пише ТСН.

Пристрасть до розкриття злочинів у красуні з'явилась від читання детективів і перегляду детективних фільмів. Олеся також розповіла, що хотіла б бути схожою на Марію Швецову з серіалу "Таємниці слідства".

Те, що в прокуратурі зарплата досить невелика Олесю не турбує. "Я виросла в небагатій сім'ї. Тому я переживу", - каже дівчина.

Нагадаємо, що на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт-2011", який відбувся рік тому у бразильському Сан-Паулу, українська красуня Олеся Стефанко посіла друге місце і отримала титул першої віце-міс.