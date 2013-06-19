У морі біля Ялти створять штучні рифи зі старих тролейбусів

Як повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму, передбачається затопити щонайменше 7 достатньо великих об'єктів. Серед них - 11-метровий старий катер і кілька тролейбусів, списаних підприємством "Кримтролейбус".

Розробка програми зі створення штучних рифів проводиться протягом останніх двох років.

"Рифи розташовуватимуться від мису Мартьян до Лівадії. На траверсі Массандрівського пляжу буде близько трьох об'єктів", - сказав член громадської організації "Аквасфера" Ігор Зорін.

Проект "Штучні рифи" реалізується "Аквасферою" (Ялта) спільно з Ялтинською міською радою.

"Одним із ефективних механізмів, який використовують для підвищення самоочисних можливостей прибережної зони моря, є створення штучних рифів. Вони являють собою конструкції певної форми й розміру, встановлені на дні моря. Таким чином, створюється твердий субстрат, який заселяють організми, що очищають морську воду", - йдеться на сайті проекту.