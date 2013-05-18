У Ялті біля «Ластівчиного гнізда» знесли літнє кафе

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, у ході перевірки законності використання прибережних територій Кримською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері виявлено незаконні споруди на території, належній Ялтинському морському торговельному порту. Зокрема, підприємцем до пасажирського пірсу самовільно приварено металеву конструкцію, яка функціонувала як літнє кафе. Оскільки споруда є самочинним будівництвом, наглядове відомство вимагало прибрати її.

Крім того, своєрідне «ластівчине гніздо» виявлено на даху приміщень кас порту, на якому, теж без будь-яких дозвільних документів, розмістився заклад громадського харчування.

Оскільки споруди є самочинним будівництвом, наглядове відомство вимагало прибрати їх, що й було зроблено силами МТП.