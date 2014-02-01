В Чорногорії створили церковну фреску з Марксом і Енгельсом

Як пише ТСН із посиланням на місцеві ЗМІ, в Чорногорії розгорівся скандал через одну із фресок у недавно збудованій церкві Воскресіння в місті Подгоріце. На ній зображено ідеологів соціалізму Карла Маркса і Фрідріха Енгельса в пекельному вогні. Крім того, їм складає компанію перший президент Югославії Йосип Броз Тіто, який займав свою посаду з 1945 до 1980 року.

Також на фресці на колінах у диявола сидить нинішній голова парламенту Чорногорії Ранко Крівокапіч. В церкві пояснюють, що у сцені з пекла він займає "почесне місце" за невдалу спробу тиску на чорногорсько-приморського митрополита.

Фреска викликала суперечки. Критики кажуть, що церква не повинна втручатися в політику.

Це не перший подібний випадок в Чорногорії. В монастирі Острог на фресці Адольф Гітлер, Володимир Ленін і Йосип Броз Тіто зображені разом з Іудою, який продав Ісуса Христа.