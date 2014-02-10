Три тисячі японок оголосили секс-бойкот чоловікам, які голосували за губернатора Токіо

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на британську The Daily Mail.

Приводом для оголошення секс-бойкоту послугувало сексистське висловлювання нового губернатора Токіо Йоїті Масудзое в інтерв'ю чоловічому журналу.

Колишній міністр охорони здоров'я висловив думку про те, що жінки не придатні для роботи в уряді, так як не можуть приймати правильних рішень у період менструації. Політик вважає, що в такі періоди жінки стають «ірраціональними».

Читайте такожВласники 200 нью-йоркських ресторанів оголосили бойкот російській горілціРазом з тим, незважаючи на зусилля ініціативної групи, в неділю Йоїті Масудзоэ виграв губернаторські вибори.

Наразі кількість учасників групи в Twitter, яка оголосила бойкот, перевищила три тисячі осіб.