У Франції спіймали рецидивістів, що викрали вина на мільйон євро
17:15, 10 лютого 2014Курйози
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Французька поліція заарештувала 20 чоловік за підозрою у крадіжці вина марки бордо більш ніж на 1 млн євро.
Понад 300 офіцерів поліції боролися за повернення викраденого вина / REUTERS
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на AFP, операція із затримання була проведена за участі більш як 300 офіцерів поліції у низці областей південно-західної Франції і Паризькому регіоні.
За даними поліції, банда грабіжників частково складалася з рецидивістів, добре відомих правоохоронним органам. Злодії завжди використовували один і той самий метод роботи: вони обирали будинки найзаможніших людей, користувалися краденими транспортними засобами, а сліди свого перебування у будинках змивали відбілювачем.
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