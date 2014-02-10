У Франції спіймали рецидивістів, що викрали вина на мільйон євро

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на AFP, операція із затримання була проведена за участі більш як 300 офіцерів поліції у низці областей південно-західної Франції і Паризькому регіоні.

За даними поліції, банда грабіжників частково складалася з рецидивістів, добре відомих правоохоронним органам. Злодії завжди використовували один і той самий метод роботи: вони обирали будинки найзаможніших людей, користувалися краденими транспортними засобами, а сліди свого перебування у будинках змивали відбілювачем.