Азербайджан заборонив називати дітей ім'ям турецького президента

В Азербайджані не дозволяється давати дітям ім'я Ататюрк (на честь Мустафи Кемаля Ататюрка, родоначальника сучасної Туреччини як світської держави). Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на АПА.

Заступник голови комісії з термінології при уряді Саяли Садигова пояснила, що заборона носить неофіційний характер. «Але якщо хтось звертається, ми відмовляємо їм у цьому», - зазначила чиновниця. За її словами, таке рішення було прийнято на прохання уряду Туреччини. Коли саме влада цієї країни звернулися до азербайджанського керівництва, невідомо.

У травні минулого року Садигова вже заявляла, що місцевим жителям можуть заборонити називати дітей на честь першого президента Туреччини. «Ататюрк - це історична особистість і це ім'я повинно належати тільки йому», - заявила вона, додавши, що в Азербайджані на даний час живуть 18 осіб з таким іменем.

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Діяльність держкомісії з термінології в останні роки не раз ставала об'єктом прискіпливої уваги журналістів. У 2011 році члени комісії оголосили, що кожне десяте ім'я в Азербайджані не відповідає стандартам. У лютому 2013-го вони висловили стурбованість поширенням в країні іншомовних імен і запропонували їх заборонити. За даними ЗМІ, комісія запропонувала затвердити відповідну ініціативу уряду (чи було це в підсумку зроблено, невідомо). Нові правила, як підкреслювалося, повинні були стосуватися тільки новонароджених азербайджанської національності.