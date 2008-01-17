Родзинкою Віденського балу стане відома стриптизерка (фото)

Відома американська фотомодель і стриптизерка Діта фон Тіз супроводжуватиме цього року на віденському оперному балу його організатора Ріхарда Люгнера. Про це повідомив сам 75-річний австрійський бізнесмен і плейбой.

Традиційний щорічний бал у приміщенні Віденської опери — центральна подія новорічного бального сезону в Австрії, який триває впродовж січня-лютого. Цього року він пройде 31 січня. На віденському оперному балу зберуться більше п`яти тисяч осіб, серед яких буде політична і бізнес-еліта Австрії, численні іноземні гості.

За словами Ріхарда Люгнера, на запрошенні на бал Діти фон Тіз наполягла його дочка. Американській стриптизерці 35 років, її зріст – 1.68 метра, вага - 48 кілограмів, об`єм талії 41 сантиметр. Вона віддає перевагу французькій кухні. Діта фон Тіз стала всесвітньо відомою, перш за все, завдяки своєму колишньому чоловікові — музикантові Мерліну Менсону на прізвисько «Рок-н-рольне Страховище».

Минулого року гостею Люгнера була світська левиця і спадкоємиця багатомільйонного статку Періс Хілтон, пише АіФ.