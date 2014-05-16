У Самарі поліція затримала мера з Британії за фото з трамваями

Мера англійського містечка Чіппенхем (графство Вілтшир) Джона Скреггса (John Scraggs) затримали і допитали в Самарі через його пристрасть до громадського транспорту.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail, через те що він фотографувався з трамваями та тролейбусами, поліція запідозрила у 69-річному мері терориста.

Видання зазначає, що Скреггс і ще один чоловік, які перебували в Самарі у складі туристичної групи, провели у поліцейській ділянці близько п'яти годин. За словами мера, у правоохоронних органах ніяк не могли зрозуміти, чому в його фотоапараті були тільки знімки трамваїв та тролейбусів, а не, наприклад, соборів.

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«Вони, мабуть, подумали, що ми терористи та фотографуємо один одного поруч із цілями - такими, як транспортна система», - припустив Скреггс. Він додав, що злякався депортації з Росії або розвитку подій ще більш сумного сценарію, який, на думку газети, міг передбачати заслання у Сибір. Зрештою поліція відпустила туристів.

Джон Скреггс перебуває на посаді мера вже третій термін. На сайті міської ради поряд з номером телефону та електронною поштою значиться, що мер захоплюється фотографією та транспортом.