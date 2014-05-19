У Росії автомобіль збив жінку, яка купалася в басейні

Мешканка міста Краснослободська ледве не загинула під колесами автомобіля, перебуваючи далеко від дороги. На «пляжі» власного басейну, розташованого у дворі особняка, її наздогнав лихач.

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"В неділю ввечері водій автомобіля марки «ВАЗ-2115» не впорався з керуванням на вулиці Свердлова і врізався в цегляний паркан приватного будинку", - розповіли в Управлінні ДІБДР Волгоградської області. - Проломивши огорожу, машина влетіла на територію будинку і впала в басейн, в якому перебувала жінка", - повідомляє vlg-media.ru.

Нещасну витягли з води і передали медикам.

Додамо, що мешканців цього будинку не рятують від ДТП ні стіни, ні паркани. Близько двох тижнів тому в цю ж огорожу в'їхала іномарка - молодий лихач також не вписався в поворот .Тоді постраждали двоє - пасажир і водій авто.